Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Türkei rechnet ab Montag mit Getreideexporten aus der Ukraine – Kirchen-Kardinal: „Putin versündigt sich am Christentum“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum Tag der Seestreitkräfte in St. Petersburg eine neue Marinedoktrin in Kraft gesetzt. Dort seien auch Russlands Seegrenzen, darunter in der Arktis und im Schwarzen Meer festgelegt worden. „Den Schutz werden wir hart und mit allen Mitteln gewährleisten“, betonte der Kremlchef bei einer Parade mit Kriegsschiffen am Sonntag. Zugleich kündigte er an, dass die neue Hyperschall-Seerakete „Zirkon“ bald in den Dienst gestellt werde. Die Lieferung der Raketen beginne in den nächsten Monaten, als erste werde die Fregatte „Admiral Gorschkow“ damit ausgerüstet.



In der neuen Doktrin heißt es, die USA strebten nach Dominanz auf den Weltmeeren, was eine „Herausforderung für die nationale Sicherheit Russlands“ sei. Das Dokument sieht auch vor, dass Russland die eigene militärische Infrastruktur auf der annektieren Schwarzmeer-Halbinsel Krim ausbaut und moderne Flugzeugträger baut.



Bei dem Auftritt vor Tausenden Zuschauern ging Putin nicht direkt auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. Russland greift die Ukraine mit zahlreichen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer an.