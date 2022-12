Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Türkischer Verteidigungsminister reist nach Moskau – UN zählen mindestens 6900 tote Zivilisten

Die Vereinten Nationen haben einen Vorschlag der Ukraine für eine internationale Friedenskonferenz mit Zurückhaltung aufgenommen. „Wie der Generalsekretär in der Vergangenheit bereits viele Male gesagt hat, kann er nur vermitteln, wenn alle Parteien wollen, dass er vermittelt“, erklärte UN-Sprecherin Florencia Soto Nino-Martinez am Montag (Ortszeit) mit Blick auf den Vorstoß des ukrainischen Außenministers Dmytro Kulebas. In einem Gespräch der Nachrichtenagentur AP erklärte er zuvor, die Regierung in Kiew strebe bis Ende Februar einen Gipfel an, auf dem nach einem Jahr Krieg Wege zum Frieden ausgelotet werden sollten.



Nach Möglichkeit solle die Konferenz in der UN-Zentrale in New York mit Generalsekretär António Guterres als Vermittler stattfinden, ergänzte Kuleba. „Es geht darum, alle an Bord zu bringen.“ Ehe sein Land direkt mit Russland verhandele, müsse die Führung in Moskau sich für Kriegsverbrechen verantworten, etwa vor einem internationalen Tribunal, betonte der Außenminister zugleich.