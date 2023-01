Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukraine erwartet „letzten Vorstoß Russlands“ ab Ende Februar

Russland bereitet nach Ansicht des Think Tanks Institute for the Study of War (ISW) eine entscheidende strategische Aktion in der Ukraine vor. Ziel sei es, in den kommenden sechs Monaten die Initiative wieder an sich zu reißen und den ukrainischen Erfolgen seit September ein Ende zu bereiten, erklärte ISW am Sonntagabend (Ortszeit) in den USA. Das bedeute, dass die westlichen Verbündeten die Ukraine langfristig unterstützen müssten.



Es gebe Anzeichen dafür, dass Russland die von der Moskauer Führung bislang als militärische Spezialoperation verkaufte Invasion nach Monaten voller peinlicher Niederlagen in einen „großen konventionellen Krieg“ verwandeln wolle, erklärte das ISW. Es verwies auf Berichte über ernsthafte Vorbereitungen Russlands, zusätzliche Soldaten zu mobilisieren, bereits mobilisiertes Personal einsatzbereit zu halten, die Produktion von Militärgütern zu steigern und die Kommandostruktur umzubauen.



Westliche Staaten haben in den vergangenen Tagen wiederholt versichert, dass sie die Ukraine weiter unterstützen wollen. Großbritannien sagte die Lieferung von Kampfpanzern zu. Die USA begannen in Deutschland mit einem erweiterten Kampftraining für ukrainische Soldaten. Die polnische Regierung drängte Deutschland am Montag zur Lieferung weiterer Waffen, darunter Kampfpanzer.