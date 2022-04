Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukraine: „Haben volle Kontrolle über Region Kiew zurückerlangt“ – Papst erwägt Reise nach Kiew

Bei Protesten gegen den Ukraine-Krieg sind in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern mehr als 200 Menschen festgenommen worden. Festnahmen habe es am Samstag in 17 Städten gegeben, teilte die Organisation OWD-Info mit. In der Hauptstadt Moskau und in St. Petersburg seien die meisten Demonstranten in Gewahrsam genommen worden. Die Bürgerrechtler veröffentlichten Bilder von Mahnwachen, die einzelne Demonstranten mit Schildern wie „Kein Krieg“ zeigten. In einem Park in der Nähe des Kreml in Moskau seien sogar Menschen mitgenommen worden, die lediglich auf Bänken gesessen hätten.



Angaben über Teilnehmerzahlen gab es am Samstag nicht. Seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine am 24. Februar habe es mehr als 15.300 Festnehmen gegeben.