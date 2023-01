Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukraine: Kämpfe um Soledar gehen weiter – Russland tauscht Kommandeur für Krieg in der Ukraine erneut aus

Russland muss sein Botschaftspersonal in Estland um knapp die Hälfte reduzieren. Das Außenministerium in Tallinn forderte die Vertretung des Nachbarlandes am Mittwoch auf, zum 1. Februar 2023 seine Mitarbeiterzahl in dem baltischen EU- und Nato-Land auf acht Diplomaten und 15 entsandte Mitarbeiter zu beschränken. Damit solle die personelle Größe der russischen Botschaft an die Zusammensetzung der estnischen Vertretung in Moskau angeglichen werden, teilte Außenminister Urmas Reinsalu mit. Demnach müssen nun insgesamt 13 russische Diplomaten und acht weitere Mitarbeiter Estland verlassen.

„Seit Beginn des Krieges (in der Ukraine) hat Estland seine bilateralen Beziehungen zur Russischen Föderation auf das absolute Minimum reduziert“, sagte Reinsalu. „Angesichts der Tatsache, dass das Personal der russischen Botschaft sich während des Angriffskrieges nicht darum kümmert, die estnisch-russischen Beziehungen voranzubringen, gibt es unseres Erachtens keinen Grund für die gegenwärtige Größe der russischen Botschaft.“

Estland hatte bereits im Frühjahr 2022 die Schließung der russischen Konsulate in Narva und Tartu verfügt und mehrere russische Diplomaten des Landes verwiesen. Der Baltenstaat, in dem eine größere russische Minderheit lebt, grenzt im Osten an Russland und unterstützt die Ukraine in ihrem Abwehrkampf militärisch, finanziell und humanitär.