Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukraine meldet Geländegewinn – USA bereiten weitere Sanktionen gegen Russland vor

Die von Moskau eingesetzten Statthalter in den ukrainischen Regionen Luhansk und Cherson haben ihre Ersuchen um eine Einverleibung der Gebiete durch Russland in der Messaging-App Telegram veröffentlicht. Der Luhansker Separatistenführer Leonid Passetschnik nannte als Grund für seine an den russischen Präsidenten Wladimir Putin adressierte Eingabe angebliche ukrainische Verbrechen sowie die angebliche Gefahr eines Genozids.



Der von Russland eingesetzte Verwaltungschef in Cherson, Wladimir Saldo, tat es ihm gleich. Es wurde erwartet, dass die von Russland eingesetzten Vertreter in den Regionen Saporischschja und Donezk ebenfalls eine Annexion durch Russland erbitten. Die Ersuchen werden als Vorwand für Putin gesehen, die Annexion der Regionen in den kommenden Tagen zu verkünden.



Russland hatte in den vier ukrainischen Regionen Scheinreferenden über eine Abtrennung von der Ukraine und einen Anschluss an Russland abhalten lassen – angeblich mit überwältigender Zustimmung der Bevölkerung für einen Beitritt zur Russischen Föderation. Dass die russische Seite derartige Ergebnisse verkünden würde, galt bereits vorab als sicher. Der Westen und die Ukraine weisen die Abstimmungen als illegal und gefälscht zurück.