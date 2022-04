Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukraine: Russland greift Stahlwerk in Mariupol erneut an – Nächtliche Ausgangssperre in Lwiw

Russlands neue Interkontinental-Rakete soll nach Behördenangaben spätestens im Herbst einsatzbereit sein. Dann solle die erste Militäreinheit mit den nuklearfähigen ballistischen „Sarmat"-Raketen im sibirischen in Uschur in der Region Krasnojarsk etwa 3000 Kilometer östlich von Moskau stationiert werden, sagte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos, Dmitri Rogosin, laut der Nachrichtenagentur Tass in einem Interview des staatlichen Fernsehsenders Rossija 24.



Russland hatte die neue Rakete erst am Mittwoch getestet und dies mit einer ausdrücklichen Warnung verbunden. „Diese wirklich einzigartige Waffe (...) wird denjenigen zu denken geben, die in der Erregung einer rasend gewordenen Rhetorik versuchen, unser Land zu bedrohen", sagte Präsident Wladimir Putin anlässlich der Erprobung.



Nach Putins Darstellung gibt es zu der neuen ballistischen Interkontinental-Rakete nichts Vergleichbares. US-Angaben zufolge wird in Russland seit Jahren an der Entwicklung der „Sarmat" gearbeitet. Der Test sei deswegen keine Überraschung gewesen, hatte die US-Regierung vorige Woche erklärt. Man gehe davon aus, dass die Rakete zehn oder mehr Atomsprengköpfe transportieren könne.