Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukraine stimmt Gesprächen mit Russland zu – Bürgermeister Klitschko: „Kiew ist nicht komplett eingekesselt“

In Russland gibt es erste ökonomische Auswirkungen der Sanktionen wegen der Invasion in die Ukraine. Videos aus Russland zeigten, wie sich Kunden am Wochenende vor Geldautomaten in lange Schlangen einreihten, um Bargeld abzuheben. Die russische Zentralbank mahnte in einer Mitteilung zur Ruhe, um sogenannte Bank-Runs zu vermeiden. Probleme hatten Berichten zufolge aber auch jene mit internationalen Bankkonten: Ihre Visa- und Mastercard-Kreditkarten wurden nicht mehr akzeptiert.



Banken und Kreditkartenunternehmen, die Geschäfte mit Russland machen, gehen in Anbetracht des schnellen Tempos und der zunehmenden Schärfe der Sanktionen in den Sperrmodus“, erklärte Amanda DeBusk von der Anwaltskanzlei Dechert LLP.



Nach Einschätzung von Analysten könnte Russland gezwungen sein, vorübergehend Bankfilialen zu schließen oder zum Schutz seines Finanzsystems einen landesweiten Bankfeiertag einzuführen. „Falls es einen umfassenden Bankensturm gibt, ist das für sich genommen schon ein Treiber einer Krise“, sagte Adam Tooze, Professor für Geschichte an der Columbia Universität in New York. Ein Run auf den Dollar in der russischen Bevölkerung würde zudem eine vollkommen neue Domäne finanzieller Kriegsführung bedeuten.