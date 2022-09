Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukraine und Russland tauschen erneut Gefangene aus – Merz für Lieferung von Leopard 2-Panzern

Finnland hat wegen verschärfter Vergaberegeln am Donnerstag nur noch ein Zehntel der bislang üblichen Zahl von Touristenvisa an Russen ausgestellt. Diese dürfen seit 1. September nur noch ein Touristenvisum pro Woche beantragen, und zwar in nur vier russischen Städten - Moskau, Sankt Petersburg, Murmansk und Petrosawodsk an der finnischen Grenze. Darüber hinaus erwäge man, regierungskritischen Russen mit Hilfe eines humanitären Visums die Einreise nach Finnland zu ermöglichen, erklärte das Außenministerium.



Finnland hatte die Einschränkungen im August angekündigt. Am Mittwoch entschieden die EU-Außenminister, die Reiseregeln für Russinnen und Russen zu verschärfen. Sie konnten sich aber nicht auf ein Verbot von Touristenvisa einigen.



„Es ist wichtig, dass wir zeigen, dass der normale Tourismus nicht wie üblich weitergehen kann, während die Ukrainer leiden“, sagte der finnische Außenminister Pekka Haavisto. Er sei besonders besorgt wegen einer Art russischer Touristenroute über den Flughafen Helsinki. Dieser war vor Beginn der russischen Invasion in die Ukraine im Februar ein wichtiger Umsteigepunkt für Tausende Russen. Jetzt fahren sie nach Finnland, um von dort in andere EU-Staaten weiter zu fliegen und das nach der Invasion verhängte Flugverbot zu umgehen.