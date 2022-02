Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukrainische Delegation am Verhandlungsort eingetroffen – US-Geheimdienst: Belarus könnte noch Montag in Krieg eintreten

Nach dem Kurswechsel der Bundesregierung in der Sicherheitspolitik im Zuge des Ukraine-Kriegs verzögert sich offenbar die Aufstellung des Bundeshaushalts. Dieser soll erst am 16. März vom Kabinett beschlossen werden, sagten mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ursprünglich war dies für den 9. März geplant gewesen.



Die Bundesregierung will wegen der russischen Invasion in der Ukraine einen 100 Milliarden Euro schweren Sonderfonds einrichten, um die Bundeswehr zu modernisieren. Das dürfte die Neuverschuldung in diesem Jahr deutlich nach oben treiben. Außerdem will Finanzminister Christian Lindner den Verteidigungsetat gegenüber früheren Planungen ausweiten. Gleichzeitig soll die bisher geplante Neuverschuldung im Kernhaushalt 2022 aber bei rund 100 Milliarden Euro begrenzt werden, wie Lindner bekräftigte. Das könne erreicht werden, wenn entsprechende Prioritäten gesetzt würden. Das dürfte in den nächsten Tagen zum Ringen innerhalb der Bundesregierung führen, was künftig noch finanzierbar ist und was nicht.



Das Bundesfinanzministerium war auf Reuters-Anfrage zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.