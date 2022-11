Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukrainische Nachrichtenagentur: Im ganzen Land Luftalarm ausgelöst – London: Russland setzt vermehrt auf iranische Drohnen

In der Ukraine müssen nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski noch etwa 2000 von russischen Truppen besetzte Städte und Dörfer befreit werden. Das sagte Selenski nach Angaben des Präsidialamtes in Kiew am Dienstag in einer Videobotschaft für französische Kommunalpolitiker. Einige Dutzend Orte wie die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer oder Wolnowacha im Gebiet Donezk seien durch russische Angriffe völlig zerstört worden.



Die Ukraine versuche, in zurückeroberten Ortschaften das Leben rasch wieder zu normalisieren, sagte Selenski. Sein Land sei deshalb dankbar für alle Hilfen bei der Verteidigung und beim Wiederaufbau. Wo die russische Armee sich zurückziehe, plündere sie die besetzten Städte und Dörfer noch einmal aus und zerstöre die Infrastruktur.



Die ukrainische Armee habe in den fast neun Monaten Krieg bislang etwa 1880 Ortschaften befreit, teilte der Vizechef des Präsidialamtes, Kyrylo Tymoschenko, mit.