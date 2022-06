Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukrainische Zivilisten flüchten sich in Bunker unter Chemiefabrik – Baerbock sagt Ukraine lange Unterstützung für Leben in Freiheit zu

Im ostukrainischen Industriegebiet Donbass toben nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenski brutale Kämpfe zwischen den russischen Angriffstruppen und den ukrainischen Verteidigern. Am härtesten sei die Lage in Sjewjerodonezk, doch gebe es dort „einige Fortschritte“, berichtete Selenski am Donnerstagabend in seiner Videoansprache an seine Landsleute. Noch sei es aber zu früh, Details zu nennen.



Schwierig sei die Lage auch in bei Sjewjerodonezk gelegenen Städten und Gemeinden, etwa in Lyssytschansk und Bachmut. „Es gibt viele Städte, in denen der russische Angriff gewaltig ist.“ Sjewjerodonezk und Lyssytschansk gelten als letzte größere ukrainische Bastionen in der Region Luhansk.



Die russischen Truppen mobilisierten aktuell Kämpfer aus anderen Gebieten im Donbass, die sie bereits kontrollierten, und schickten sie in der Schlacht an die erste Angriffslinie, erklärte Selenski. Die russischen Truppen rückten dann hinter ihnen vor.