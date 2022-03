Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukrainischer Netzbetreiber: AKW Tschernobyl ohne Strom – EU beschließt Sanktionen gegen Russland und Belarus

Die Ukraine kann im Kampf gegen die russische Invasion auf weitere Gelder aus dem Ausland zählen. Nach Angaben der Zentralbank in Kiew hat der Internationale Währungsfonds (IWF) am Mittwoch grünes Licht für eine Notfallfinanzierung im Volumen von 1,4 Milliarden Dollar gegeben. „Wir sind dem IWF ungemein dankbar für seine schnelle Antwort auf unsere Anfrage“, hieß es in einer Mitteilung der Notenbank. Die Finanzierung sei in dieser grausamen Zeit von großer Bedeutung.

Der IWF hatte am Dienstag bereits die Zustimmung für die 1,4 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Im Dezember hatte die Finanzorganisation, die Ländern in Not helfen soll, bereits 700 Millionen Dollar ausbezahlt. Außerdem wurden im August 2021 im Rahmen zusätzlicher Mittel für den IWF 2,7 Milliarden Dollar an Reserven für die Ukraine geschaffen.

Die Weltbank hatte am Montag einem 723 Millionen Dollar schweren Hilfspaket für die Ukraine zugestimmt. Es besteht aus Krediten und Zuschüssen.