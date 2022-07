Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukrainisches Militär gewinnt besetzte Gebiete in Cherson zurück – US-Außenminister Blinken verurteilt Angriffe auf Odessa scharf

Russland hat nach ukrainischen Angaben mit einem Angriff auf die Hafenanlagen von Odessa den Vertrag zur Freigabe von Getreideexporten bereits am Tag nach dem Abschluss gebrochen. Der Schwarzmeerhafen sei am Samstag von Marschflugkörpern getroffen worden, teilte das ukrainische Militär mit. Die Vereinten Nationen (UN), die USA und Deutschland reagierten mit scharfer Kritik an Russland. Von der russischen Regierung lag zunächst keine Stellungnahme vor.



Erst am Freitag hatten Russland und die Ukraine unter Federführung der UN und der Türkei ein Abkommen unterzeichnet, demzufolge die Getreideausfuhr aus Schwarzmeer-Häfen wieder aufgenommen werden soll. Die Vereinbarung gilt als entscheidend für die Eindämmung des weltweiten Anstiegs der Lebensmittelpreise.



„Der Feind hat den Handelshafen von Odessa mit Kalibr-Marschflugkörpern angegriffen“, teilte der militärische Führungsstab im Süden der Ukraine am Samstag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zwei Marschflugkörper seien abgeschossen worden, zwei hätten Hafen-Einrichtungen getroffen.



UN-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte nach Angaben eines Sprechers den Angriff und forderte Russland wie auch die Ukraine und die Türkei auf, das Abkommen umzusetzen.



Die Außenministerin Annalena Baerbock wertete den Angriff als Beleg für fehlende Verlässlichkeit Russlands. „Die feigen Raketenangriffe auf den Hafen von Odessa zeigen, dass die Unterschrift der russischen Führung derzeit wenig zählt“, sagte Baerbock der Nachrichtenagentur Reuters. „Der Angriff zeigt uns aber auch, dass wir weiter mit Hochdruck an Alternativen arbeiten müssen“, fügte die Grünen-Politikerin mit Blick auf den Export ukrainischen Getreides etwa über Häfen in Rumänien hinzu.



Lesen Sie mehr dazu: