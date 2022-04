Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Ukrainisches Regiment: Weitere Tote bei Angriff auf Stahlwerk in Mariupol – Bürgermeister: Zwei Explosionen erschüttern Kiew

UN-Generalsekretär António Guterres hat in der Ukraine auch mehrere zerstörte Vororte von Kiew besucht. „Ich stelle mir meine Familie in einem dieser Häuser vor, die nun zerstört und schwarz sind. Und ich sehe meine Enkeltöchter in Panik davonlaufen“, sagte Guterres bei seinem Besuch in der Kleinstadt Borodjanka am Donnerstag.

Krieg sei im 21. Jahrhundert nicht zu akzeptieren, fügte er hinzu. Der UN-Generalsekretär wollte sich noch am Donnerstag mit dem ukrainischen Außenminister Dmitro Kuleba und Präsident Wolodimir Selenski treffen.

Zuletzt war der Druck auf den UN-Generalsekretär gewachsen, eine aktivere Rolle in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einzunehmen.