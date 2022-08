Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Union: Keine Visa mehr für Touristen aus Russland – Ukraine-Botschafter verlässt Deutschland im Oktober

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat seine Landsleute mit Blick auf fast ein halbes Jahr Kampf gegen die russische Invasion zum Zusammenhalt aufgerufen. „Für den Sieg der Ukraine müssen wir kämpfen, es gibt noch viel zu tun, wir müssen standhalten und noch viel ertragen, leider auch viel Schmerz“, sagte Selenski in einer am Samstagabend verbreiteten Videobotschaft. In der kommenden Woche, am 24. August, feiert das Land seinen Unabhängigkeitstag.



Erinnert wird an dem Tag auch an ein halbes Jahr russischer Angriffskrieg, den Kremlchef Wladimir Putin am 24. Februar befohlen hatte. Selenski warnte, dass Russland den Unabhängigkeitstag für besondere Brutalität nutzen könnte. „So ist unser Feind. Schon in jeder anderen Woche dieses halben Jahres hat Russland so etwas Ekelhaftes und Grausames ständig getan“, sagte Selenski. Unter anderem verwies er auf den „russischen Terror“ im Gebiet Charkiw und im Donbass, wo es täglich Raketen- und Artillerieangriffe gibt.