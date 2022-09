Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen US-Institut: Ukraine erobert im Osten 400 Quadratkilometer zurück – Blinken verspricht bei Überraschungsbesuch in Kiew neue Milliarden

Ukrainische Truppen haben im Nordosten des Landes offenbar Geländegewinne erzielt. Nach Angaben des US-Institute for the Study of War (ISW) stießen sie am Mittwoch in der Region Charkiw etwa 20 Kilometer tief in russisch besetztes Gebiet vor und eroberten etwa 400 Quadratkilometer. Der von Russland unterstützte Bürgermeister von Kupiansk teilte am Donnerstag mit, die Stadt stehe unter pausenlosem ukrainischem Beschuss. Die Behörden hätten mit der Evakuierung von Frauen und Kindern begonnen, sagte Witali Gantschew.



Das ISW erklärte, die ukrainischen Kräfte hätten die russischen Invasionstruppen taktisch überrascht. Die Russen hätten Kräfte in das Gebiet um die südukrainische Stadt Cherson verlegt, wo ukrainische Truppen schon seit längerem angreifen. Dadurch seien die russischen Truppen bei Charkiw geschwächt, was die Ukrainer jetzt sehr effektiv ausgenutzt hätten.