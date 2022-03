Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen US-Präsident Biden reist nach Polen – EU will über russisches Ölembargo beraten

Russland ruft die ukrainischen Truppen in Mariupol auf, die Waffen niederzulegen und bietet ihnen freies Geleit aus der schwer umkämpften Hafenstadt an. „Es hat sich eine schreckliche humanitäre Katastrophe entwickelt“, sagte der Leiter des Nationalen Zentrums für Verteidigung, Michail Misinzew, am Sonntagabend mit Blick auf die Lage in der Stadt. Er kündigte an, Fluchtkorridore sollten am Montag um 10.00 Uhr Moskauer Zeit (08.00 MEZ) geöffnet werden. Allerdings müsse die Ukraine dem bis spätestens 05.00 Uhr Moskauer Zeit (03.00 MEZ) zustimmen.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk kündigte an, am Montag sollten rund 50 Busse nach Mariupol für Evakuierungen aufbrechen. In der Vergangenheit ist die Schaffung von Fluchtwegen jedoch mehrfach gescheitert, wofür sich beide Seiten gegenseitig die Schuld gaben.