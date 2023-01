Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen USA liefern Bradley-Panzer, Deutschland „Marder“ und Patriot-Systeme – Kreml kündigt 36-stündige Feuerpause ab Freitag an

Die Entscheidung Frankreichs, Spähpanzer an die Ukraine zu liefern, befeuert auch in Deutschland die Debatte über weitere militärische Hilfen. Mehrere Politiker der Ampel-Koalition forderten am Donnerstag weitere Schritte der Bundesregierung, die sich allerdings zunächst bedeckt hielt.



„Wir sollten uns jetzt unbedingt auch in Bewegung setzen, um den Schützenpanzer Marder in die Ukraine zu verlegen und die Ausbildung dafür umgehend zu beginnen", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), der Süddeutschen Zeitung. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sara Nanni, sagte dem Blatt, die Entscheidung Frankreichs sei gut. „Wir sollten der Ukraine zur Verfügung stellen, was machbar ist. Also auch Leopard und Marder aus Industriebeständen."



Ein Sprecher der Bundesregierung reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage, was daraus für die Bundesregierung folge. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte immer wieder deutlich gemacht, keine Alleingänge zu wollen und Lieferungen stets im Kreis der Nato-Partner abzusprechen. SPD-Co-Chefin Saskia Esken schloss gegenüber RTL/ntv nach Angaben der Sender die Lieferung von Leopard-2-Panzern nicht aus: „Der Bundeskanzler ist dazu in engen Gesprächen mit den besonderen Partnern und Freunden und das wird auch weiterhin der Fall sein. Und dann werden wir entsprechende Entscheidungen auch treffen." Die Ukraine sei von Anfang an mit Waffenlieferungen unterstützt worden. „Das werden wir auch künftig tun, so lange, wie es notwendig ist und eben auch entsprechend der militärischen Entwicklung und entsprechend der Notwendigkeiten."