Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen USA liefern Ukraine weitere Panzerabwehrwaffen und Drohnen

Dem ukrainischen Präsident Wolodimir Selenski zufolge versucht Russland, Beweise für Kriegsverbrechen zu verbergen. „Wir haben Informationen, dass die russischen Truppen ihre Taktik geändert haben und versuchen, die toten Menschen, die toten Ukrainer, aus den Straßen und Kellern der von ihnen besetzten Gebiete zu entfernen“, sagte Selenski in seiner täglichen Videoansprache an die Nation am späten Mittwochabend. „Dies ist nur ein Versuch, die Beweise zu verstecken und nichts weiter.“ Damit sollten die internationalen Ermittlungen behindert werden.



Es scheine, dass die russische Führung wirklich Angst habe, „dass sich die weltweite Wut über das, was in Butscha gesehen wurde, nach dem, was in anderen Städten gesehen wurde, wiederholen würde.“ Tausende von Menschen würden vermisst, entweder seien sie tot oder nach Russland verschleppt worden. „Wenn Sie sich auch nur ein bisschen dafür schämen, was das russische Militär in der Ukraine tut, dann ist dies für diese russischen Bürger ein Schlüsselmoment: Sie müssen ein Ende des Krieges fordern – einfach fordern“, sagte Selenski.