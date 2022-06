Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen USA: Putin peilt wohl weiter größere Gebietsgewinne in der Ukraine an – Scholz hofft auf russische Whistleblower

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben eines Mitstreiters an einen unbekannten Ort gebracht worden. Sein Anwalt sei in dem Straflager, wo der Oppositionspolitiker bislang inhaftiert war, darüber informiert worden, dass „es keinen solchen Häftling gebe“, schrieb Nawalnys Mitarbeiter Leonid Wolkow am Dienstag auf Telegram. Der Nachrichtenagentur Reuters lag zunächst keine Stellungnahme der zuständigen russischen Behörde vor.



Wo Alexej jetzt ist und in welches Lager er gebracht wird, wissen wir nicht. Leonid Wolkow, Mitarbeiter von Alexej Nawalny