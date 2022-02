Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Verkehrsminister will Luftraum für russische Maschinen schließen – Polen: „bereit, Zehntausende, Hunderttausende ukrainischer Flüchtlinge aufzunehmen“

Der UN-Sicherheitsrat will am Sonntag über die Einberufung einer äußert selten Notfall-Sondersitzung der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung abstimmen. Thema dort soll der russische Einmarsch in die Ukraine sein. Bei der Abstimmung im dem 15-köpfigen Sicherheitsrat hat keiner der fünf ständigen Mitglieder - Russland, China, Frankreich, Großbritannien, USA - ein Veto-Recht. Um die Vollversammlung einzuberufen, werden neun Stimmen benötigt. Diplomaten gehen davon aus, dass diese Zahl erreicht und die Sitzung für Montag einberufen wird.





Seit 1950 hat es erst zehn solcher Notfall-Sondersitzungen gegeben. Russland hatte am Freitag im Sicherheitsrat sein Veto gegen eine Resolution eingelegt, in der sein Einmarsch in die Ukraine verurteilt werden sollte. Elf Mitglieder hatten der Resolution zugestimmt, China, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten sich enthalten.



UN-Chef António Guterres hat unterdessen erneut eine Reise verschoben. Der Generalsekretär werde „aufgrund der sich verschärfenden Lage in der Ukraine“ nicht wie geplant zu einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrates am Montag nach Genf fliegen, teilten die Vereinten Nationen am Samstag mit. Guterres hatte Anfang der Woche bereits eine Afrika-Reise nicht angetreten.