Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Von der Leyen will russische Vermögenswerte für Ukraine-Hilfe nutzen – Nato-Chef Stoltenberg: Können jede Aggression sofort beantworten

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny greift Russlands Präsident Wladimir Putin vor einem Moskauer Gericht verbal an. In der live übertragenen Anhörung bezeichnet er ihn als einen Verrückten, der in der Ukraine einen dummen Krieg angefangen habe. „Das ist ein dummer Krieg, den Euer Putin angefangen hat“, sagt Nawalny, der von einem Straflager per Video bei dem Berufungsgericht in Moskau zugeschaltet ist. „Dieser Krieg basiert auf Lügen.“



Obwohl er mehrfach von dem Richter unterbrochen wird, lässt sich Nawalny nicht beirren. Russland werde von Dieben und Kriminellen geführt, die zu Feinden des russischen Volkes geworden seien, sagt er. „Ein Verrückter hat sich in die Ukraine verkrallt und ich weiß nicht, was er damit will - dieser wahnsinnige Dieb.“ Putin bezeichnet die Invasion in das Nachbarland als militärischen Sondereinsatz zur Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine.