Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Wodka-Geschenk von Putin: Berlusconi verstößt vermutlich gegen EU-Sanktionen

Das US-Justizministerium hat nach eigenen Angaben ein Netzwerk ausgehoben, das Russland für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Militärtechnologie von amerikanischen Unternehmen versorgt haben soll. Ein Teil der Ausrüstung sei auf Schlachtfeldern in der Ukraine entdeckt worden, teilte das Ministerium in Washington am Mittwoch mit. Andere Nukleartechnologie sei in Lettland abgefangen worden, ehe sie nach Russland gebracht werden sollte. Gegen neun Personen reichte das Justizministerium Strafverfahren in separaten Fällen in New York und Connecticut ein.



Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, Militärtechnologie von US-Unternehmen erworben und dann Millionen von Dollar für reiche russische Geschäftsleute und Einrichtungen gewaschen zu haben, gegen die Sanktionen verhängt worden sind. Einigen wird auch vorgeworfen, illegale Öldeals für Venezuelas staatliche Ölgesellschaft eingefädelt zu haben.



Bei fünf Beschuldigten, deren Fälle in New York verhandelt werden, handelt es sich um russische Staatsbürger. Zwei von ihnen wurden festgenommen. Die vier Beschuldigten im Staat Connecticut - drei Letten und ein Ukrainer - wurden bereits vor Monaten auf Betreiben der US-Behörden in Gewahrsam genommen.