Liveblog zum Ukraine-Krieg – alle Entwicklungen Xi und Biden: „So etwas wie in der Ukraine wollen wir nicht sehen“ – Scholz und Putin sprechen ohne Ergebnis

Die Deutschen sind einer Zeitung zufolge weniger bereit als Bürger anderer EU-Staaten, Flüchtlinge aufzunehmen. Laut einer Umfrage des Instituts Insa-Consulere hätten sich 37 Prozent der Bundesbürger dafür ausgesprochen, deutlich mehr Flüchtlinge als bisher aufzunehmen, berichtet die "Welt am Sonntag" vorab. In Frankreich seien es 46 Prozent, in Spanien 43 Prozent.

Inzwischen sind zwei Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Polen gekommen. Die polnische Grenzschutzbehörde teilte mit, dass die Zahl am Freitagmorgen erreicht worden sei. Die ersten der Flüchtlinge waren am 24. Februar in Polen angekommen, als Russland in die Ukraine einmarschiert war. Die Mehrheit sind Frauen und Kinder, weil Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren zur Verteidigung in der Ukraine bleiben müssen.



Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind seit dem Angriff Russlands mehr als 3,27 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Polen ist das am häufigsten gewählte Ziel der Flüchtlinge. Das Land hat eine fast 540 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. In Polen leben rund 38 Millionen Menschen.