Liveblog zum Ukraine-Krieg Baerbock nennt Chinas Haltung „bedauerlich“ – USA liefern Panzer früher an die Ukraine

Justizminister unterstützen IStGH-Ermittlungen zur Ukraine mit Millionen Eine internationale Konferenz hat am Montag dem Internationalen Strafgerichtshof vier Millionen Pfund (rund 4,6 Millionen Euro) für Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine zugesagt. Das teilten Regierungsvertreter in London mit, wo Justizminister aus mehr als 40 Ländern beraten hatten. Über die zusätzlichen Mittel hinaus hätten europäische Länder angeboten, bei den Ermittlungen zu helfen und forensisches Fachwissen zur Verfügung zu stellen, sagte der britische Justizminister Dominic Raab.



Der IStGH hatte am Freitag mit einem Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin für Aufsehen gesorgt, den er verdächtigt, für die Deportation von Kindern und weiteren Zivilisten aus besetzen ukrainischen Gebieten nach Russland verantwortlich zu sein. Chefankläger Karim Khan sagte, der Haftbefehl sei kein Triumph, sondern ein düsterer Moment, der daran erinnere, dass nur internationale Zusammenarbeit zu Gerechtigkeit in der Ukraine führen werde.



Der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin sagte, Moskau verfolge mit der Entführung Tausender ukrainischer Kinder nach Russland den klaren Plan, die Ukraine und ihre Identität zu zerstören. Die Kinder sollten in Russland adoptiert und russisch erzogen werden. Es gebe Ermittlungen in mehr als 72.000 Fällen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und es vergehe kein Tag, an dem keine systematischen Grausamkeiten an Zivilisten begangen würden.