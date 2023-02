Liveblog zum Ukraine-Krieg Bericht: Xi will Putin in Moskau treffen – US-Außenminister: Ausstieg aus Atomwaffen-Vertrag unverantwortlich

Handelsblatt-Korrespondent Mathias Brüggmann berichtet:



Russland setzt Teilnahme an Atomwaffenvertrag mit USA aus



Der russische Präsident hat in Moskau angekündigt, dass Russland mit dem heutigen Tage seine Teilnahme am Atomabrüstungsabkommen „New Start“ aussetze. Dieses letzte große bestehende Rüstungskontrollabkommen zwischen Russland und den USA (Vertrag über Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) begrenzt die Zahl der strategischen Atomwaffen. Künftig werde es kein Gleichgewicht mehr geben, sagte Putin. Es handele sich nicht um einen Ausstieg, sondern um eine Aussetzung des Vertrags, sagte der Kremlchef am Dienstag in Moskau.

Der Vertrag wurde 2010 von den Präsidenten Russlands und der USA, Dmitri Medwedew und Barack Obama, für zehn Jahre unterzeichnet, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere fünf Jahre. Er trat im Jahr 2011 in Kraft. Im Jahr 2021 ratifizierte Wladimir Putin das Abkommen zur Verlängerung des Vertrags bis zum 5. Februar 2026.