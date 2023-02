Liveblog zum Ukraine-Krieg BND-Chef sieht bei Putin keinen Willen zum Frieden – Sicherheitskonferenz-Leiter kritisiert Aussetzung des Atomwaffenvertrags

UN-Chef Guterres warnt vor Welt ohne Atomabrüstungsvertrag Nach der Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den letzten großen Atomwaffenvertrag mit den USA auf Eis zu legen, hat UN-Generalsekretär António Guterres vor den Folgen gewarnt. „Eine Welt ohne Kontrolle von Atomwaffen ist eine deutlich gefährlichere und instabilere mit potenziell katastrophalen Konsequenzen“, sagte Guterres nach Angaben seines Sprechers Stéphane Dujarric am Dienstag. Die USA und Russland sollten umgehend zu einem Dialog zurückkehren.



Putin hatte am Dienstag in seiner Rede an die Nation angekündigt, dass Russland die Beteiligung am New-Start-Vertrag aussetzen werde. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde noch am Abend an das russische Parlament weitergeleitet, das ihn am Mittwoch beschließen dürfte.