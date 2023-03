Liveblog zum Ukraine-Krieg Chinas Präsident Anfang nächster Woche zu Staatsbesuch in Russland – London: Russland mit Fortschritten in Bachmut

Mutmaßlicher russischer Spionagering in Polen ausgehoben

Neun Menschen sind in Polen unter dem Verdacht der Spionage für Russland festgenommen worden. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, sollen die mutmaßlichen Mitglieder eines russischen Spionagerings Sabotageakte in dem EU-Land geplant und Bahnstrecken, die zum Transport von Waffen in die Ukraine genutzt werden, überwacht haben.



Innenminister Mariusz Kaminski sagte bei einer Pressekonferenz, die neun vom Inlandsgeheimdienst festgenommenen Menschen - drei der Festnahmen erfolgten am Mittwoch - hätten die Lieferung von Ausrüstung und Waffen in das von Russland angegriffene Land sabotieren wollen. Die Agenten hätten außerdem Kameras, elektronische Ausrüstung und GPS-Transmitter sichergestellt, die die Beschuldigten an Transporten für die Unkraine hätten anbringen wollen.



Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak legte nahe, dass die Verdächtigen von Belarus aus ins Land gelangt seien. „Die Bedrohung war real“, sagte Blaszczak im staatlichen Rundfunk. Im belarussischen Staatsfernsehen wurde bestätigt, dass die drei am Mittwoch Festgenommenen Bürger des Landes sind. Ihre Angehörigen bestritten in Interviews, dass diese an einem russischen Spionagering beteiligt seien. In einem Kommentar im Staatsfernsehen wurde den polnischen Behörden vorgeworfen, mit Blick auf die Wahlen im Herbst „Vorzeigegeschichten“ produzieren zu wollen.