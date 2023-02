Liveblog zum Ukraine-Krieg Deutschland liefert weitere Leopard-2-Panzer – EU-Staaten einigen sich auf neue Sanktionen gegen Russland

Demonstrationen für die Ukraine in Belgrad und Prag

Zum Jahrestag des Beginns der russischen Invasion in die Ukraine haben in der serbischen Hauptstadt Belgrad mehr als 1000 Menschen mit ukrainischen Fahnen demonstriert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Spruchbänder mit Losungen wie „Frieden für die Ukraine“ und „Stoppt den Krieg in der Ukraine“. Organisiert wurde die Demonstration von einer ukrainischen Gruppe in Serbien und der ukrainischen Botschaft.



An der Kundgebung beteiligten sich auch westliche Diplomaten, nicht aber Mitglieder der serbischen Regierung. Zuvor hatte die Polizei eine Gruppe Kriegsgegner daran gehindert, zur russischen Botschaft zu gelangen, wo sie eine mit einem Totenschädel garnierte rote Torte überreichen wollten, die die Aggression Russlands gegen die Ukraine symbolisieren sollte.



Serbien gilt als traditioneller Verbündeter Moskaus und ist eines der wenigen Länder in Europa, die keine Sanktionen gegen Russland verhängt haben.



Auch in Prag protestierten mehr als 1000 Menschen und verurteilten den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Sie marschierten durch die Haupteinkaufsstraßen der Altstadt zum Wenzelsplatz und schwenkten ukrainische Fahnen.