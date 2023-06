Liveblog zum Ukraine-Krieg Drei Tote bei Raketenangriff auf Odessa – Selenski fordert härtere Sanktionen gegen Zulieferer von Raketenbauteilen

Russland: Tiefere Verstrickung der USA durch weitere Militärhilfen Das neue US-Militärhilfepaket für die Ukraine in Höhe von 325 Millionen Dollar drängt die Regierung in Washington nach den Worten des russischen Botschafters in den USA immer tiefer in den "Abgrund" des Konflikts. "Die Vereinigten Staaten geraten immer tiefer in den Abgrund der ukrainischen Krise", zitiert der offizielle Telegram-Kanal der Auslandsvertretung den Botschafter Anatoli Antonow. "Offenbar verstehen die Strategen der Vereinigten Staaten nicht, dass keine noch so große Menge an Waffen und keine noch so große Beteiligung von Söldnern in der Lage sein wird, das Blatt im Verlauf der (russischen) militärischen Sonderoperation zu wenden."