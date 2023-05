Liveblog zum Ukraine-Krieg Drittes russisches Treibstoff-Lager innerhalb weniger Tage zerstört

Drittes russisches Treibstoff-Lager innerhalb weniger Tage zerstört

In Russland und russisch besetzten Gebieten sind zum dritten Mal innerhalb weniger Tage Treibstofflager zerstört worden. In der Nacht zum Donnerstag sei der Brand eines Öltanks in einer Raffinerie nahe dem Schwarzmeerhafen Noworossijsk in Südrussland gelöscht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tass. Das Öllager sei mit einer Drohne angegriffen worden. "Eine zweite turbulente Nacht für unsere Rettungsdienste", schrieb der Gouverneur der Region Krasnodar, Weniamin Kondratjew, auf Telegram. Nach seinen Worten standen Tanks in der Ilski-Raffinerie in Flammen.



In der Nacht zum Mittwoch war ebenfalls in der Region Krasnodar ein Treibstofflager nahe der Krim-Brücke in Brand geraten. Auf Videos in russischen sozialen Medien war zu sehen, wie Flammen und schwarzer Rauch aus großen Tanks schlugen. Über die Ursachen des Feuers machte Russland zunächst keine Angaben. Am Samstag waren im Krim-Hafen Sewastopol nach russischen Angaben zehn Tanks mit einem Fassungsvermögen von rund 40.000 Tonnen durch einen Drohnen-Angriff zerstört worden.