Liveblog zum Ukraine-Krieg Drohnenattacke auf Kreml? Selenski weist russische Angriffs-Vorwürfe zurück

Selenski reist möglicherweise am 13. Mai nach Berlin Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird möglicherweise Mitte Mai zum ersten Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Berlin kommen. Die Berliner Polizei gab am Mittwoch überraschend bekannt, dass sie alle Sicherheitsvorkehrungen für einen solchen Besuch am 13. und 14. Mai treffe. Für den 14. Mai ist die Verleihung des Karlspreises an Selenski in Aachen geplant, zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erwartet werden. Bisher wurde aber nicht bestätigt, dass der ukrainische Präsident persönlich dabei sein wird.



Die Berliner Polizei bestätigte die Reisepläne des ukrainischen Präsidenten auf Nachfrage, nachdem die Zeitung „B.Z.“ darüber berichtet hatte. Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, weil die Auslandsreisen Selenskis aus Sicherheitsgründen in der Regel bis zur letzten Minute geheim gehalten werden. Je nach Lage im Kriegsgebiet können sich die Planungen auch jederzeit ändern – die Ukraine plant derzeit eine Offensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete.



Weder vom Kanzleramt noch von der ukrainischen Botschaft gab es deswegen am Mittwoch eine Bestätigung für den Berlin-Besuch Selenskis. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte lediglich, dass die Termine des Bundeskanzlers am Freitag der Vorwoche bekanntgegeben würden. Nach einem Bericht von „t-online” gibt es in Kiew Unmut über die Bekanntgabe der Reisepläne. Dieser Vorgang sei „unverantwortlich“ und könne „einen möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten in Frage stellen“, zitierte das Nachrichtenportal regierungsnahe Kreise.