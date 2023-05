Liveblog zum Ukraine-Krieg Estland und Lettland wollen deutsche Flugabwehr Iris-T erwerben

Berliner Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Vergiftung von Exil-Russinnen



Nach einer Konferenz in Berlin ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Vergiftung zweier russischer Exil-Journalistinnen. Diese hatten Ende April an einer Konferenz des russischen Kreml-Kritikers Michail Chodorkowski in der Bundeshauptstadt teilgenommen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, dass aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ein "Vorgang angelegt" worden sei. Wie bereits zuvor die "Welt am Sonntag" (WamS) berichtet hatte, ist der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin zu den Vergiftungserscheinungen der Journalistinnen eingeschaltet worden.

Weitere Angaben machte das Landeskriminalamt mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Laut "WamS" hatte das russische Portal "Agentstvo" zuvor über Gesundheitsprobleme zweier Konferenzteilnehmerinnen berichtet. Darin heißt es auch, dass die Symptome einer Betroffenen bereits vor der Konferenz am 29. und 30. April aufgetreten sein könnten. In Berlin habe sie sich dann in die Berliner Klinik Charité begeben. Bei der zweiten Frau handele es sich um die Leiterin der Free Russia Foundation, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den USA. Sie hatte ihren Fall nach dem Medienbericht öffentlich gemacht. Auf Facebook berichtete sie von "seltsamen Symptomen" und einem "akuten Schmerz", geblieben sei ein Taubheitsgefühl.