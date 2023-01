Liveblog zum Ukraine-Krieg EU-Ratspräsident Michel reist nach Kiew – Bericht: USA rechnen mit Leopard-Lieferung an Ukraine

IAEA schickt Mitarbeiter an alle ukrainischen Atomanlagen

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) platziert Expertenteams an allen vier ukrainischen Atomanlagen. So solle das Risiko schwerer Unfälle verringert werden, während der russische Krieg gegen das Land andauere, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch.



Die mit den Vereinten Nationen verbundene IAEA ist bereits dauerhaft mit Mitarbeitern am größten Atomkraftwerk Europas in Saporischschja präsent, das von russischen Streitkräften gehalten wird. Die permanente Präsenz an allen ukrainischen Atomanlagen mit mindestens elf Mitarbeitern markiert eine beispiellose Ausweitung. Techniker der Organisation werden auch in Tschernobyl präsent sein, dem ehemaligen Atomkraftwerk, in dem es 1986 zu einem schweren Atomunfall kam.



„Von morgen an wird es zwei Flaggen an allen der ukrainischen Nukleareinrichtungen geben; eine der Ukraine und die zweite der Internationalen Atomenergiebehörde“, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Rossi in Kiew.



Schmyhal sagte, er habe auch darum gebeten, dass die IAEA Sanktionen gegen die russische Agentur für Atomenergie verhängt, Moskau Rechte und Privilegien innerhalb der IAEA entzieht und jede Form der nuklearen Zusammenarbeit mit dem Land einstellt. Grossi sagte, diese Entscheidung obliege den Mitgliedsländern.