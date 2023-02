Liveblog zum Ukraine-Krieg EU setzt Russland auf Liste für Steueroasen – Stoltenberg: „Putin bereitet sich auf mehr Krieg vor“

Kämpfe um Bachmut halten an

In der Ostukraine halten die schweren Kämpfe um die Stadt Bachmut an. Trotz starken Artilleriebeschusses seien neue Bodenangriffe der russischen Streitkräfte abgewehrt worden, teilt das ukrainische Militär am Dienstag mit. Die russische Söldner-Gruppe Wagner, die den Angriff auf das seit Monaten umkämpfte Bachmut anführt, habe in den vergangenen Tagen kleine Fortschritte in den nördlichen Außenbezirken errungen, erklärt das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht.