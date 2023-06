Liveblog zum Ukraine-Krieg EU stellt Ukraine 50 Milliarden Euro in Aussicht – London: Konflikt zwischen Wagner und Moskau hält an

Selenski: Ukrainische Truppen rücken vor

Die ukrainischen Truppen sind nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski an einigen Stellen entlang der Front vorgerückt. Die Soldaten hätten keine Stellungen verloren, sondern einige befreit, sagte Selenski am Montag in seiner abendlichen Videoansprache. Gleichzeitig hätten die Besatzer ihre Angriffe verstärkt. Eine unabhängige Überprüfung seiner Angaben war nicht möglich.



Das russische Militär ging laut der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin Hanna Maliar auch in die Offensive. Russland habe eine beträchtliche Anzahl seiner Militäreinheiten, insbesondere Luftlandetruppen, im Osten der Ukraine konzentriert, teilte Maliar im Netzwerk Telegram mit. Sie verstärkten die russische Offensive rund um Kupjansk in der Provinz Charkiw im Nordosten und in Lyman in der Provinz Donezk im Osten.