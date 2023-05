Liveblog zum Ukraine-Krieg G7-Staaten wollen Export russischer Diamanten einschränken – Ukrainisches Militär meldet Geländegewinne bei Bachmut

Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, bestätigt einen Vorstoß der ukrainischen Truppen in der umkämpften Stadt Bachmut. "Trotz der Tatsache, dass der Feind nur ein paar Prozent des Territoriums in Bachmut hat, scheint es nicht möglich zu sein, den Feind einzukesseln", sagt er in einer Audiobotschaft. "Infolge des Vormarsches des Feindes haben russische Fallschirmjäger Positionen eingenommen, die für den Feind einen Vorteil darstellen." Die Nachrichtenagentur Reuters war nicht in der Lage, die Lage auf dem Schlachtfeld zu verifizieren. "Die russischen Truppen haben die Initiative an den Flanken verloren - unsere Truppen haben diese Flanken abgeschnitten", sagt der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Mussijenko dem Sender NV Radio.