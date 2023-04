Liveblog zum Ukraine-Krieg Größte Militärübung in Schweden seit mehr als 25 Jahren gestartet – Ukraine warnt vor Scheitern des Getreideabkommens

Größte Militärübung in Schweden seit mehr als 25 Jahren gestartet

In Schweden hat am Montag die größte Militärübung seit mehr als 25 Jahren begonnen. Nach Angaben der schwedischen Streitkräfte nehmen an der Übung „Aurora 23“ Soldaten aus Schweden und 13 anderen Ländern teil, darunter auch aus Deutschland, den USA, Frankreich und den nordischen Nachbarländern. Sie sollen bis zum 11. Mai an Land, in der Luft und auf See üben, einen großen bewaffneten Angriff auf Schweden abzuwehren. Rund 26.000 Personen seien insgesamt an der Übung beteiligt, berichteten die Streitkräfte.