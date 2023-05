Liveblog zum Ukraine-Krieg Großbritannien und Partner wollen Marschflugkörper für Ukraine beschaffen

Ukraine betrachtet Besuch von Parade in Moskau als unfreundlichen Akt

Die Ukraine hat ihren Unmut über die Teilnahme ausländischer Staats- und Regierungschefs an der Militärparade zum „Tag des Sieges“ in Moskau geäußert. „Wir betrachten die Beteiligung an der öffentlichen Veranstaltung neben einem Kriegsverbrecher als einen unmoralischen und unfreundlichen Schritt gegenüber der Ukraine und als Ausdruck der Verachtung für das ukrainische Volk“, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Außenministeriums in Kiew. Darin wurde betont, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen zur Fahndung ausgeschrieben hat.



„Die Völker Zentralasiens und des Kaukasus haben einen unschätzbaren Beitrag zum Sieg über den Nationalsozialismus vor 78 Jahren geleistet“, hieß es weiter. Sie hätten es nicht verdient, vom Kreml für eine „falsche Veranstaltung“ genutzt zu werden, die nichts mit dem Sieg über den Nationalsozialismus gemein habe.



Auf der Tribüne saßen neben Putin der Regierungschef Armeniens und die Präsidenten Kasachstans, Kirgistans, Tadschikistans, Turkmenistans, Usbekistans und von Belarus. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko wurde vom Ministerium dabei nicht aufgezählt. Aus welchem Grund ist unklar. Lukaschenko verließ die Feiern in Moskau aus „gesundheitlichen Gründen“ nach der Parade vorzeitig.