Liveblog zum Ukraine-Krieg Guterres: Experten sehen Atomkriegsuhr bei 90 Sekunden vor Mitternacht – Russland verkauft Yuan und Gold

UN-Chef Guterres befürchtet Ausweitung des Ukrainekrieges

UN-Generalsekretär António Guterres befürchtet eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine. „Ich befürchte, die Welt schlafwandelt nicht in einen größeren Krieg hinein - ich befürchte, sie tut dies mit weit geöffneten Augen“, sagte Guterres am Montag in New York vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen.