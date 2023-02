Liveblog zum Ukraine-Krieg Habeck: Deutsche Panzer kommen „etwas zu spät" – EU will elektrische Bauteile sanktionieren

Polnische Regierung investiert in Rüstungsproduktion Angesichts des russischen Kriegs gegen das Nachbarland Ukraine investiert Polen in seine Rüstungsproduktion. Der Staat werde dem Konzern Huta Stalowa Wola umgerechnet rund 125 Millionen Euro an Mitteln zur Rekapitalisierung zur Verfügung stellen, kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nach Angaben der Agentur PAP am Mittwoch an. Das sei nur die erste Tranche. Weitere dreistellige Millionenbeträge sollen demnach folgen. „Wir schaffen ein neues, gewaltiges Produktionspotenzial in unserem Land“, sagte der nationalkonservative Politiker.



Huta Stalowa Wola mit Sitz im Südosten Polens ist zum überwiegenden Teil im staatlichen Besitz. Gegründet wurde der Industriekomplex mit einem Stahlwerk noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Zu den Produkten zählen heute unter anderem die Selbstfahrlafette AHS Kryl mit einem 155-Millimeter-Artilleriegeschütz, die Panzerhaubitze AHS Krab sowie der Mehrfachraketenwerfer WR-40 Langusta.



Die Produktionskapazität bei den Krab-Haubitzen werde erhöht, kündigte Morawiecki bei seinem Besuch in dem Werk in der Woiwodschaft Karpatenvorland an. Die polnische Armee hat für ihre eigenen Bestände 48 Maschinen dieses Typs bestellt. Eine größere Zahl an Krab-Haubitzen wurde zudem bereits als Teil eines Liefervertrags mit Kiew an die Ukraine geliefert. Polen ist seit 1999 Mitglied des Nato-Verteidigungsbündnisses.