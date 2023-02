Liveblog zum Ukraine-Krieg Jetzt live: Russlands Präsident Putin hält Rede an die Nation

US-Präsident Joe Biden in Polen angekommen

Nach seinem Kurzbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist US-Präsident Joe Biden in Polen eingetroffen. Biden habe die ukrainisch-polnische Grenze überquert, sagte der polnische Vizeaußenminister Piotr Wawrzyk der Nachrichtenagentur PAP am Montag. Den Angaben zufolge kam der US-Präsident mit dem Zug in der südostpolnischen Stadt Przemysl nahe der Grenze an. Noch am Abend sollte er mit seinem Regierungsflieger Air Force One vom Flughafen in Rzeszow nach Warschau weiterfliegen.

Zuvor war Biden unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen nach Kiew gereist. Dort traf er Präsident Wolodymyr Selenskyj und besuchte mit seinem Amtskollegen symbolträchtige Orte in der Millionenmetropole. Biden nutzte den Besuch vor allem dazu, Kiew anhaltende Unterstützung der USA zu versprechen und ein Signal der Geschlossenheit gegenüber dem Angreifer Russland auszusenden. Wegen großer Sicherheitsrisiken hatte das Weiße Haus den Trip bis zuletzt geheimgehalten.

Am Dienstag und Mittwoch ist Biden zu Gast in Polen. In der Hauptstadt Warschau plant er unter anderem ein Treffen mit Präsident Andrzej Duda sowie eine Rede am Warschauer Königsschloss vor dem ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Am Mittwoch will Biden in Warschau mit Vertretern weiterer osteuropäischer Nato-Staaten zusammenkommen.