Liveblog zum Ukraine-Krieg Kanada kündigt neue Militärhilfen für Kiew an – Selenski hält sich mit Details zu Gegenoffensive zurück

Selenski lässt Putin ausrichten: „Generäle guter Stimmung"

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski laufen Gegenangriffe im Krieg gegen Russland. Mit Details hielt sich Selenski am Samstag jedoch zurück. „ In der Ukraine finden Gegenoffensiven und Defensivaktionen statt, aber ich werde nicht sagen, in welcher Phase sie sich befinden", sagte er in Kiew. Die Generäle seien guter Stimmung. „ Richten Sie das Putin aus", fügte er hinzu.





Die Ukraine hat monatelang eine groß angelegte Gegenoffensive angekündigt, um von Russland besetzte Gebiete im Süden und Osten des Landes zurückzuerobern. Russland erklärt seit Wochenbeginn, dass die Offensive begonnen habe und bisher gescheitert sei. Zuletzt sagte dies Präsident Wladimir Putin. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar erklärte, es werde keine Mitteilungen geben, solange keine Klarheit auf dem Schlachtfeld herrsche.