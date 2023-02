Liveblog zum Ukraine-Krieg Kiew und Moskau tauschen mehr als 200 Gefangene aus – Russland weist vier Diplomaten aus Österreich aus

Agentur: Japan lädt Ukraine zu G7-Außenministertreffen in München ein

Japan hat den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba einem Medienbericht zufolge zu einem Treffen der G7-Topdiplomaten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eingeladen. Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi habe Kuleba zu den Beratungen am Samstagmorgen hinzugebeten, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag. Es wird damit gerechnet, dass Kuleba an einem Teil der Sitzung teilnehmen wird.

Japan hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz der wichtigsten westlichen Industriestaaten. Dazu gehören auch die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada. Zur Sicherheitskonferenz in München reisen traditionell auch die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten an, um eine Vielzahl von bi- und multilateralen Gesprächen zu führen. Dabei wird es nach Angaben von EU-Diplomaten neben der Ukraine auch um den Iran und China gehen. Es wird erwartet, dass weitere Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland auch in diesem Jahr auf der G7-Agenda stehen.