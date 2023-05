Liveblog zum Ukraine-Krieg Kiews Verteidigungsminister: Vorbereitung der Offensive in Endphase

34 Verletzte bei neuen russischen Raketenangriffen



Russland hat mit einem zweiten massiven Luftangriff innerhalb von drei Tagen Raketen auf Ziele in der gesamten Ukraine abgefeuert. Dabei wurden in der Stadt Pawlohrad in der südöstlichen Region Dnipropetrowsk 34 Menschen verletzt worden, wie die ukrainischen Behörden mitteilten. 15 von 18 Marschflugkörpern seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Die Hauptstadt Kiew und andere Großstädte, in denen es ebenfalls Luftalarm gab, blieben geschützt. Nur aus Pawlohrad, einem Eisenbahnknotenpunkt hinter der Süd- und Ostfront, wurden folgenreiche Einschläge gemeldet. 19 Wohnblocks, 25 Häuser, drei Schulen, drei Kindergärten und mehrere Geschäfte seien beschädigt worden. Ein Industrieunternehmen sei getroffen und ein Großbrand in dem Gebiet ausgelöst worden. Unter den 34 Verletzten seien auch drei Kinder.

Russland sprach hingegen von nächtlichen Raketenangriffen auf militärische Ziele in der Ukraine. Alle Ziele seien getroffen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Darunter seien Waffendepots und Munitionsfabriken. Ein von Russland eingesetzter Behördenvertreter in der besetzten Region Saporischschja veröffentlichte Bilder des Großbrandes in Pawlohrad und erklärte, die russischen Streitkräfte hätten dort militärische Ziele angegriffen.

Im Hinterhof eines Hauses am Stadtrand von Pawlohrad war ein Krater zu sehen, der mit Trümmern übersät war. Die Häuser in der Nähe wurden schwer beschädigt. Im Stadtzentrum waren die Fenster eines Wohnheims, das zu einer Chemiefabrik gehört, zerstört. Bei den russischen Angriffen wurden auch Stromanlagen in der Region Dnipropetrowsk und in der südlichen Region Cherson beschädigt, so dass Tausende Menschen ohne Strom waren, wie das Energieministerium mitteilte. Die Reparaturen am Stromnetz würden mehrere Tage dauern.