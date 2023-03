Liveblog zum Ukraine-Krieg Lada-Hersteller muss wegen Sanktionen Produktion stoppen – Selenski erinnert an Befreiung von Butscha

Selenski erinnert an Befreiung von Butscha vor einem Jahr

Ein Jahr nach der Rückeroberung der ukrainischen Städte Butscha und Irpin bei Kiew hat Präsident Wolodimir Selenski an die Schrecken des Kriegs erinnert. „Im 21. Jahrhundert unvorstellbare Ereignisse sind in den Satellitenstädten Kiews – Butscha und Irpin – Wirklichkeit geworden. Russische Truppen marschierten aus dem Norden auf die ukrainische Hauptstadt zu und brachten Tod und Zerstörung“, heißt es in einem englischen Beitrag Selenskis im Messaging-Dienst Telegram am Donnerstag. „Für viele Einwohner der Region Kiew wurde das vergangene Jahr zum schrecklichsten ihres ganzen Lebens. Und die Befreiung der Region Kiew ist zu einem Symbol dafür geworden, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann.“



Russische Truppen hatten zu Beginn des Kriegs versucht, rasch auf Kiew vorzustoßen. Den ukrainischen Truppen gelang es jedoch, die Invasoren vor den Toren der Hauptstadt zu stoppen und die Kleinstädte Irpin und Butscha Ende März zurückzuerobern. Die Russen rückten daraufhin aus der Gegend ab und konzentrierten sich auf andere Landesteile, auch wenn Kiew und die Hauptstadtregion nach wie vor regelmäßig mit Raketen und Drohnen angegriffen werden. Nach dem Abzug der Russen wurden in Butscha und Irpin zahlreiche Leichen entdeckt. Die Ukraine wirft den russischen Truppen vor, in den beiden Städten und anderen Orten regelrechte Massaker und zahlreiche Gräueltaten begangen zu haben. Internationale Ermittler sammeln derzeit vor Ort Belege. Russland weist die Vorwürfe zurück.