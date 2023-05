Liveblog zum Ukraine-Krieg London: Russland baut gewaltige Abwehranlagen auch im eigenen Land

Papst Franziskus arbeitet an Friedensmission Der Vatikan ist nach Angaben von Papst Franziskus an einer Friedensmission zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine beteiligt. „Ich bin bereit, alles zu tun, was getan werden muss“, sagt Franziskus auf dem Rückflug von seinem Besuch in Ungarn. „Es läuft jetzt eine Mission, aber sie ist noch nicht öffentlich.“ Er werde zu gegebener Zeit darüber informieren. In Ungarn habe er mit Ministerpräsident Viktor Orban und mit dem russisch-orthodoxen Metropoliten Hilarion über die Lage in der Ukraine gesprochen. „Jeder ist an dem Weg zum Frieden interessiert.“