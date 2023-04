Liveblog zum Ukraine-Krieg London: Russland feuert wohl ranghohen Kommandeur in der Ukraine – Präsident Selenski deutet erstmals möglichen Rückzug aus Bachmut an

Allianz: Wollen Versicherung für Nord Stream 1 nicht über 2023 verlängern

Der Versicherer Allianz will die Versicherungspolice für die stark beschädigte Gasleitung Nord Stream 1 nicht erneuern. Die Police laufe Ende 2023 aus und die Allianz wolle sie nicht verlängern, erklärte der Dax-Konzern am Mittwoch. Die Versicherung sei vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine für einen Zeitraum von zwei Jahren abgeschlossen worden. Da es sich bei den vertraglichen Details um vertrauliche Angelegenheiten zwischen der Allianz und den Kunden handele, könne sich der Konzern nicht weiter äußern.

Der Versicherer betonte, dass er sich an alle Sanktionen halte. Allianz Global Corporate & Specialty sei an einem Versicherungskonsortium beteiligt, das technischen Versicherungsschutz für den Betrieb der Nord Stream 1-Pipeline nur für die vier in Europa ansässigen Minderheitsaktionäre der Nord Stream AG biete, die ihren Sitz in Zug in der Schweiz hat. Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass die deutschen Versicherer Allianz und Munich Re die Absicherung vor Nord Stream 1 erneuert hatten.