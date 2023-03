Liveblog zum Ukraine-Krieg London: Verbot von Rekrutierung Gefangener bereitet Wagner Probleme – Russland verhandelt mit UN über Getreide-Deal für Ukraine

ISW: Russische Offensive in Bachmut steckt fest Die russischen Angriffe in der ukrainischen Stadt Bachmut sind nach Einschätzung der US-Denkfabrik„Institute for the Study of War“ festgefahren. Es gebe keine Hinweise auf ein weiteres Vordringen, teile das ISW am Samstagabend (Ortszeit) mit. Nach Angaben des Sprechers der ukrainischen Streitkräfte im Osten, Serhij Tscherewaty, habe es binnen 24 Stunden 23 Gefechte in der Stadt gegeben.



Russische Truppen berennen Bachmut seit August. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums kontrollieren sie inzwischen den Ostteil der Stadt weitestgehend. Die Front verläuft demnach entlang des Flusses Bachmutka, der mitten durch die Stadt fließt. Jeder weitere Vorstoß werde die Invasoren wahrscheinlich hohe Verluste kosten.



Bei russischen Angriffen in anderen Regionen der Ukraine wurden insgesamt mindestens fünf Menschen getötet und sieben verletzt. Der Gouverneur von Donezk, Pawlo Kyrylenko teilte mit, in Kostyantyniwka und Tonenke sei je ein Mensch getötet worden. Außerdem seien vier Zivilisten verletzt worden. In Cherson gab es nach Angaben der Regionalbehörden drei Tote und drei Verletzte. Die gleichnamige Provinzhauptstadt sei dreimal unter Beschuss geraten, hieß es.



Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums sind die äußerst hohen Verluste der russischen Truppen unter Angehörigen ethnischer Minderheiten besonders groß. Während Großstädten wie Moskau und St. Petersburg relativ geringe Verluste verzeichneten, liege die Todesrate bezogen auf die jeweilige Bevölkerung 30 bis 40 Prozent höher. In der südrussischen Region Astrachan seien etwa 75 Prozent der Opfer Kasachen oder Tataren.